Список пропавших без вести членов экипажа “Москвы” растет

Сразу несколько новых сообщений о пропавших без вести военнослужащих с крейсера “Москва” нашли журналисты. Отец одного из пропавших моряков рассказал, что вместе с тремя семьями они будут обращаться в военкомат, чтобы им рассказали, где находятся их дети.

Крейсер “Москва” затонул 15 апреля. По официальной версии причиной стал пожар, а после – детонация боеприпасов. Украина заявляла, что нанесла удар по судну. Экипаж корабля составлял больше 500 человек.

Дмитрий Шкребец сообщил 17 марта о том, что его сын Егор проходил на крейсере “Москва” срочную службу. После того как стало известно о том, что судно затонуло, отец узнал, что его сын числится пропавшим без вести.

С ним связались еще три семьи солдат-срочников из Ялты, Алупки и Санкт Петербурга. Их дети также проходили на крейсере срочную службу и сейчас числятся пропавшими без вести. Вместе они обратились в военкомат Симферополя. “Нам нужны письменные ответы на наши вопросы о нахождении наших детей, а не смс с картинками и пожеланиями молиться”, – написал Дмитрий Шкребец. .

ВВС связалось с Юлией Цывовой, чей 19-летний сын Андрей также служил на флоте на крейсере “Москва”. Он числится в списке пропавших. По словам матери срочника, среди пропавших без вести десятки фамилий.

Кристина Исаева во “ВКонтакте”, сообщает RFE*, написала об исчезновении брата – матроса Артема Мишустина. По ее сведениям он был в машинном отделении во время взрывов. Они начались через несколько часов после того, как он заступил на вахту. “По данным товарища, которого сменил Артем, там невозможно было уцелеть”, – написала Кристина Исаева.

Еще одного пропавшего моряка обнаружило “Агентство” – о сыне Марке Тарасове сообщила мать Ульяна Тарасова. RFE* подтвердило гибель мичмана Ивана Вахрушева судне.

“Новая газета” поговорила с матерью моряка, который выжил. По ее словам, он связался с ней 15 апреля, после гибели крейсера. С ее слов, моряки пытались тушить пожар, но после трех попаданий украинскими ракетами это было почти невозможно. Мать моряка рассказала, что погибло около 40 человек, много раненых без конечностей, несколько человек пропали без вести.

*RFE признана в России СМИ Иностранным агентом

REUTERS/Alexey Pavlishak/File Photo