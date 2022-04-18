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#Новости

Число погибших во Львове выросло до семи человек

18.04.2022

Еще 11 получили ранения

Сегодня российские войска нанесли несколько ударов по Львову. Всего было четыре крылатые ракеты, одна из них попала в шиномонтаж, три – по военным объектам. 

Как сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицький, после налета погибло семь человек, 11 ранено. Десятки автомобилей сожжены. 

В Луганской области уличные бои развернулись в Кременной. Оттуда отошли украинские военнослужащие для перегруппировки, сообщил глава области Сергей Гайдай. Бои продолжаются в Рубежном и Попасной, четыре человека погибло. В Рубежном, Попасной и Горной 70% занято российскими войсками. 

Минобороны сообщало  утром об ударах в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях Украины. 


Фото: Максим Козицький

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