Число погибших во Львове выросло до семи человек

Сегодня российские войска нанесли несколько ударов по Львову. Всего было четыре крылатые ракеты, одна из них попала в шиномонтаж, три – по военным объектам.

Как сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицький, после налета погибло семь человек, 11 ранено. Десятки автомобилей сожжены.

В Луганской области уличные бои развернулись в Кременной. Оттуда отошли украинские военнослужащие для перегруппировки, сообщил глава области Сергей Гайдай. Бои продолжаются в Рубежном и Попасной, четыре человека погибло. В Рубежном, Попасной и Горной 70% занято российскими войсками.

Минобороны сообщало утром об ударах в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях Украины.

Фото: Максим Козицький