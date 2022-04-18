МИД России признал персонами нон грата сотрудников посольства Болгарии

Сегодня посол Болгарии в России Атанас Крыстин получил ноту МИДа об объявлении персонами нон грата сотрудников посольства в Москве. Это стало ответом на принятое в марте “ничем не мотивированное” решение болгарской стороны о высылке десяти дипломатов посольства России.

После начала боевых действий в Украине сразу несколько стран мира прекратили или серьезно ограничили дипломатические отношения с Россией. Дипломатов выслали Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Германия, Италия, Испания и другие страны. В Дании заявили, что по данным разведки в посольство наняли нескольких офицеров разведки и высылка дипломатов должна была показать, что шпионаж на территории Дании не приемлем.