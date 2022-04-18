Кремль обвинил Украину в непоследовательности в переговорах

Как сообщает 18 апреля Reuters, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Украина постоянно меняет позицию по уже согласованным вопросам. Именно это, по его словам, усложняет переговорный процесс.

Песков добавил, что украинская сторона непоследовательна в уже согласованных пунктах и часто меняет позицию. Динамика переговоров из-за этого оставляет желать лучшего.

По словам украинских властей точкой в переговорах может стать Мариуполь. Сейчас в городе находятся около 2500 военных Украины, которые заблокированы на заводе “Азовсталь”. Вместе с ними там могут быть и местные жители.

В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Больше 100 тысяч человек находятся в городе без пищи, воды, медикаментов несколько недель. Город фактически разрушен российскими войсками, которые были близки к взятию города. По мнению экспертов, он нужен России для создания сухопутного пути в аннексированный Крым.

Минобороны России выдвинуло 17 апреля ультиматум украинским военным, требуя сдаться в плен. Жизни всех сдавшихся российские войска обещали сохранить. Украина не приняла ультиматум, заявив, что город еще не сдан.

Сегодня СБУ опубликовало обращение Виктора Медведчука – “кума Путина” – с просьбой обменять его на военных и мирных жителей Мариуполя.