Виктор Медведчук попросил обменять его на защитников и жителей Мариуполя, которые находятся там и не могут выехать из города по гуманитарным коридорам. Видео с обращением опубликовала служба безопасности Украины.

Сегодня в эфире канала “Россия-24” два британских добровольца – Шон Пиннер и Эйден Эслин, которые воевали на стороне Украины, попросили также обменять их на Виктора Медведчука. Они обращались в премьер-министру Британии Борису Джонсону.

Ранее с просьбой об обмене обращалась жена Виктора Медведчука Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал обменять Медведчука на военнослужащих.

Медведчука, члена партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, которого называют “кумом Путина” (украинский депутат назвал президента России крестным его дочерей) взяли в плен 12 апреля, когда он пытался выехать из Украины. С началом вторжения России он сбежал из-под домашнего ареста: в Украине его обвиняют в госизмене и попытке нажиться на госимуществе в Крыму.

В России предложения об обмене не приняли, назвав Медведчука не гражданином России, который не имеет отношения к “спецоперации”. После заявления Оксаны Марченко, Песков отвечал РИА Новости, что если будет реакция президента – “мы сообщим”. “Российская газета” уточняет, что никаких “закулисных отношений” с Россией у Медведчука не было, а если бы к его политике прислушивались, то якобы не было бы и “спецоперации”. В противном случае, добавил Песков, депутат Рады покинул бы Украину до начала боевых действий.