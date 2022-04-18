Минобороны опубликовало списки погибших украинских военных

Минобороны России опубликовало поименные списки погибших военнослужащих Украины. В ведомстве сообщали, что располагают точными сведениями о потерях противника, а названная в интервью ВВС президентом цифра в 2500 – 3000 погибших – ложь. При этом о потерях российских вооруженных сил в Минобороны сообщали последний раз 25 марта, поименного списка опубликовано не было.

По сведениям Минобороны, со стороны Украины погибли 23 367 военнослужащих по состоянию на 29 марта. Имена погибших якобы получены из “реальных украинских документов”.

В ведомстве отметили, что в их распоряжении есть в том числе документы “о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести”.

Официальные потери российских войск в Минобороны называли последний раз 25 марта: погиб 1 351 военнослужащий и 3 825 получили ранения.