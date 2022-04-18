“Агентство” нашло второго пропавшего срочника с “Москвы”

Как сообщает “Агентство”, во “ВКонтакте” Ульяна Тарасова из Санкт-Петербурга в воскресенье сообщила, что ее сын Марк пропал без вести. Он служил на крейсере “Москва”. Знакомая Марка Тарасова подтвердила, что он отправился проходить срочную службу в ВС РФ.

RFE* обратило внимание на пост во “ВКонтакте” Дмитрия Шкребца 17 апреля. Он писал, что его сын Егор также проходил службу на “Москве” но пропал без вести.

Днем ранее найден погибший мичман Иван Вахрушев. Его жена подтвердила журналистам о том, что он погиб на “Москве”.

Собеседники также рассказали, что пропавшими без вести могут быть от 27 до 40 членов экипажа.

Крейсер “Москва” затонул в четверг при буксировке в порт. Официальная причина аварии – пожар, приведший к детонации боеприпасов. Украинская сторона сообщала, что подбила судно. Весь экипаж был эвакуирован, сообщали в Минобороны. Но журналисты нашли одного погибшего члена экипажа и двух пропавших без вести.

В сети появились кадры, на которых видно пожар на, предположительно, крейсере “Москва”.

Фото: Reuters

*RFE – признана в России СМИ иностранным агентом.