Минобороны подтвердило удары по нескольким регионам Украины

Минобороны опубликовало заявление о том, что ночью уничтожило 16 украинских военных объектов. Войска нанесли удары по 108 районам сосредоточения ВСУ и техники.

Обстрелы велись в населенных пунктах Барвенково, Гуляй Поле, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка, Николаев, Буда, Пашково, Чернобаевка, Веселое, Ильичевка, Попасная, Ямполь, Краматорск. Уничтожены танки, вооружение, военные склады. Уничтожены истребители в районе Изюма и Авдеевки.

Украинская сторона сообщала о воздушной тревоге почти во всех районах страны. Утром обстрел был во Львове, в Луганской области идут уличные бои.