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#Новости

Минобороны подтвердило удары по нескольким регионам Украины

18.04.2022

Атаки на гражданские объекты в ведомстве отрицают

Минобороны опубликовало заявление о том, что ночью уничтожило 16 украинских военных объектов. Войска нанесли удары по 108 районам сосредоточения ВСУ и техники.

Обстрелы велись в населенных пунктах Барвенково, Гуляй Поле, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка, Николаев, Буда, Пашково, Чернобаевка, Веселое, Ильичевка, Попасная, Ямполь, Краматорск. Уничтожены танки, вооружение, военные склады. Уничтожены истребители в районе Изюма и Авдеевки. 

Украинская сторона сообщала о воздушной тревоге почти во всех районах страны. Утром обстрел был во Львове, в Луганской области идут уличные бои. 


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