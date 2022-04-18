BBC: Львов под обстрелами, в Луганской области идут уличные бои

Как сообщает ВВС, сегодня во Львове было четыре или пять ракетных ударов. Информацию о погибших и раненых выясняют. Во Львове спасались от боевых действий жители восточных и южных районов Украины.

Глава Львовской области Максим Козицкий сообщил о шести погибших и восьми пострадавших, среди которых есть ребенок. Представитель украинских железных дорог сообщал об ударах по железнодорожной инфраструктуре, но пока подтверждения этой информации нет.

В Луганской области ранее власти призвали всех жителей эвакуироваться как можно скорее. Но после российские войска вошли в город Кременная. Сейчас, по словам главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая, эвакуация из города невозможна, начались уличные бои.

Вчера ракетные удары были по жилым кварталам Харькова, были взрывы во Львове. В Харькове погибли пять человек, еще 20 получили ранения.