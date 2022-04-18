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#Новости

Украинские войска отказались сдаваться в Мариуполе

18.04.2022

Минобороны России вчера предъявило Украине ультиматум
Украинские солдаты отказались сдаваться на предложенный Россией 17 апреля ультиматум. Россия контролирует Мариуполь почти полностью, бойцы ВСУ остались на заводе “Азовсталь” и в порту, сообщает Reuters.

Власти Украины заявляют, что город еще не пал. По данным агентства на заводе остаются в том числе гражданские лица. Журналисты агентства побывали в Мариуполе и увидели несколько тел погибших мирных жителей на улицах. 

Для России захват Мариуполя был бы одним из крупнейших “достижений” в наступлении на Украину. Через эту территорию мог бы появиться сухопутный путь в аннексированный в 2014 году Крым.

По данным британской разведки, сопротивление в Мариуполе серьезно затормозило наступление России на других направлениях. Власти Украины заявляют, что уничтожение Мариуполя поставит точку на переговорах с Россией. В Минобороны РФ отрицают нападения на гражданских лиц и бомбардировку гражданских объектов. 




REUTERS/Alexander Ermochenko


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