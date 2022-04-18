Украинские войска отказались сдаваться в Мариуполе

Власти Украины заявляют, что город еще не пал. По данным агентства на заводе остаются в том числе гражданские лица. Журналисты агентства побывали в Мариуполе и увидели несколько тел погибших мирных жителей на улицах.





Для России захват Мариуполя был бы одним из крупнейших “достижений” в наступлении на Украину. Через эту территорию мог бы появиться сухопутный путь в аннексированный в 2014 году Крым.





По данным британской разведки, сопротивление в Мариуполе серьезно затормозило наступление России на других направлениях. Власти Украины заявляют, что уничтожение Мариуполя поставит точку на переговорах с Россией. В Минобороны РФ отрицают нападения на гражданских лиц и бомбардировку гражданских объектов.

















REUTERS/Alexander Ermochenko



