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#Новости

Британская разведка: подходы к захвату Мариуполя были как в Чечне

18.04.2022

Подобный подход российского командования наблюдали и в Сирии

Министерство обороны Британии опубликовало новую сводку по ситуации в Украине от спецслужб. Украинское сопротивление в Мариуполе подвергло российские войска испытанию и отвлекло силы для продвижения в других местах. 

Разведка также сообщила, что в Чечне в 1999 году и Сирии в 2016 году российское командование действовало также. Несмотря на обещания не наносить удары по гражданскому населению и городской инфраструктуре, Мариуполь сейчас почти полностью разрушен, большие потери среди мирного населения. Но сопротивление украинских войск значительно замедлило продвижение российских сил по другим направлениям. 



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