Британская разведка: подходы к захвату Мариуполя были как в Чечне

Министерство обороны Британии опубликовало новую сводку по ситуации в Украине от спецслужб. Украинское сопротивление в Мариуполе подвергло российские войска испытанию и отвлекло силы для продвижения в других местах.

Разведка также сообщила, что в Чечне в 1999 году и Сирии в 2016 году российское командование действовало также. Несмотря на обещания не наносить удары по гражданскому населению и городской инфраструктуре, Мариуполь сейчас почти полностью разрушен, большие потери среди мирного населения. Но сопротивление украинских войск значительно замедлило продвижение российских сил по другим направлениям.