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#Новости

Пять человек погибли при обстреле Харькова

17.04.2022

Еще 13 получили ранения

В Харькове под обстрелом погибли пять человек, еще 13 получили ранения, сообщает BBC. На месте работают спасатели. 

Российские войска также нанесли удары по Харькову накануне. Сегодня бомбардировке подвергся Киев и пригород. Жителям рекомендуют не возвращаться в город. 

В Минобороны заявили, что будут усиливать обстрелы “центров принятия решений, в том числе Киева”, если продолжатся обстрелы российских городов. Об ударах заявляли в Брянской и Белгородской областях 14 апреля. 

По сообщениям британской разведки, Россия стягивает войска в восточные регионы Украины, в том числе в харьковском направлении. 


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