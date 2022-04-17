Пять человек погибли при обстреле Харькова

В Харькове под обстрелом погибли пять человек, еще 13 получили ранения, сообщает BBC. На месте работают спасатели.

Российские войска также нанесли удары по Харькову накануне. Сегодня бомбардировке подвергся Киев и пригород. Жителям рекомендуют не возвращаться в город.

В Минобороны заявили, что будут усиливать обстрелы “центров принятия решений, в том числе Киева”, если продолжатся обстрелы российских городов. Об ударах заявляли в Брянской и Белгородской областях 14 апреля.

По сообщениям британской разведки, Россия стягивает войска в восточные регионы Украины, в том числе в харьковском направлении.