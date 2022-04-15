51 день боев: главное

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия может применить малое ядерное вооружение. Такие боеприпасы у страны есть и в большом количестве. По его словам, это может произойти, если Владимир Путин отчается получить хоть какую-то “победу” из-за неудач на фронтах. Бернс подчеркнул, что точных данных о развертывании такого вооружения у ЦРУ нет, но к подобным угрозам относятся серьезно.

В Киевской области нашли 900 тел погибших мирных жителей, сообщает ВВС. Большинство из них – в Буче – 350 человек. При этом не закончены работы по разбору завалов в Бородянке и Макарове. Об этом н брифинге рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов. Большинство из погибших, как показало исследование братских могил в Буче, имеют огнестрельные ранения. У некоторых были связаны руки и ноги.

Минобороны России подтвердило, что сегодня ночью были удары по Киеву. Это стало ответом на украинские обстрелы в приграничных населенных пунктах России в Брянской и Белгородской областях, где 13 и 14 апреля были обстрелы нескольких поселков и погранпункта. Если удары не прекратятся, заявили в России, то бомбардировки по Киеву будут усиливаться. Украинская сторона не признает свое участие в обстрелах.

Крейсер “Москва” затонул при транспортировке его в порт. Эту информацию подтвердили в Минобороны России. Вчера Украина заявила, что обстреляла крейсер. В российском ведомстве сказали, что на судне произошел пожар и сдетонировали боеприпасы. Позже сообщили, что пожар ликвидировали, а экипаж – эвакуировали. Сколько человек было на борту – не известно, по оценкам военных экспертов, около 500 человек. ТАСС сообщило, что их доставили в Севастополь. Но сколько членов экипажа пострадали, сколько прибыли в порт – агентство не указало.

Британская разведка полагает, что затопление крейсера серьезно изменит обстановку на фронтах. С помощью “Москвы” прикрывались десантные корабли, велся обстрел прибрежных территорий.

Российские войска были близки к взятию Мариуполя, но войска Украины пока остаются в городе. Они обосновались в двух местах: в порту и на сталелитейном заводе. Информацию от Минобороны о том, что больше тысячи украинских военных сдались опровергла украинская сторона. Однако часть военных была захвачена, уточнили в Украине.

Бои в Мариуполе идут с конца февраля, в городе давно гуманитарная катастрофа. Жители без доступа воды, лекарств, пищи, гуманитарные миссии и коридоры для эвакуации не работают.

Сегодня жители сообщали, что российские военные привезли 13 мобильных крематориев, начали эксгумировать тела похороненных мирных жителей и запрещать хоронить новых погибших. Что они будут делать с телами – остающиеся жители не знают. Есть предположения, что их сожгут в крематориях, чтобы стереть следы преступлений. По некоторым оценкам число погибших в Мариуполе составляет 20 тысяч человек.

Из Украины поступает все больше сообщений об изнасилованиях женщин и детей. Журналисты RFE* нашли солдата, которому жена “разрешила” насиловать украинок. Пока правозащитники не могут сказать, какой размах у подобных случаев. Изнасилование военными мирных жителей может быть приравнено к военным преступлениям или преступлениям против человечности, сообщали в докладе ОБСЕ.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова опровергла этот доклад. В нем эксперты миссии ОБСЕ назвали военными преступлениями России обстрелы драмтеатра и роддома в Мариуполе. Омбудсмен заявила, что это фейк и постановка. О других нарушениях международных конвенций, упомянутых в докладе ОБСЕ, она ничего не сказала.

*RFE признана в России СМИ иностранным агентом