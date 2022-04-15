RFE* нашла солдата, которому жена “разрешила” насиловать украинок

После вывода российских войск из районов Украины начали поступать сообщения об изнасилованиях. СБУ перехватила разговор российского военного с женой и опубликовала его 12 апреля. В телефонной беседе она “разрешила” ему насиловать украинок, только не говорить ей и предохраняться, сообщает RFE*.

Мужчиной оказался Роман Быковский, военнослужащий 108-го гвардейского десантно-штурмового полка, участвовавшего в аннексии Крыма. Сейчас он в Севастополе на лечении, с семьей он живет в Крыму. Это удалось подтвердить журналистам по телефону и соцсетям.

В момент перехваченного разговора Быковский находился в Херсонской области. Журналистам он подтвердил, что находится в Севастополе на лечении. После того, как он узнал, что ему звонят журналисты, Быковский заявил, что на перехваченном разговоре не его голос. Жена Быковского подтвердила, что ее муж в Севастополе, но дальше говорить с журналистами она отказалась: не брала трубку. При этом оба голоса на записях разговоров совпадают, добавили журналисты.

С начала боев в Украине зафиксированы случаи изнасилования женщин и детей. По данным Людмилы Денисовой, уполномоченной по правам человека в Украине, задокументированы случаи насилия над 14-летней девочкой, 11-летним мальчиком. Пострадавшие были в Буче, селе Малая Рогань, Ирпене, Херсоне и других городах. Human Rights Watch сообщал о случаях сексуального насилия в Мариуполе и Черниговской области.

Исполнительный директор структуры "ООН-женщины" Сима Бахус выступила 11 апреля в Совете Безопасности ООН и рассказала о своей поездке в Молдову, где она встречалась с беженцами из Украины – преимущественно женщинами и детьми. Она призвала расследовать все случаи изнасилований и сексуального насилия.

Екатерина Черепаха, президент украинской правозащитной организации "Ла Страда”, сообщила о случаях многократных и групповых изнасилованиях российскими военными. Женщин насиловали в присутствии членов их семей, угрожали убить их самих, их детей или других членов семьи. Она добавила, что таких фактов может быть намного больше: сейчас жертвы не готовы говорить об этом.





*RFE - признано в России СМИ иностранным агентом