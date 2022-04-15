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#Новости

RFE* нашла солдата, которому жена “разрешила” насиловать украинок

15.04.2022

Сообщения об изнасилованиях российскими военными поступают из самых разных районов

После вывода российских войск из районов Украины начали поступать сообщения об изнасилованиях. СБУ перехватила разговор российского военного с женой и опубликовала его 12 апреля. В телефонной беседе она “разрешила” ему насиловать украинок, только не говорить ей и предохраняться, сообщает RFE*.

Мужчиной оказался Роман Быковский, военнослужащий 108-го гвардейского десантно-штурмового полка, участвовавшего в аннексии Крыма. Сейчас он в Севастополе на лечении, с семьей он живет в Крыму. Это удалось подтвердить журналистам по телефону и соцсетям. 

В момент перехваченного разговора Быковский находился в Херсонской области. Журналистам он подтвердил, что находится в Севастополе на лечении. После того, как он узнал, что ему звонят журналисты, Быковский заявил, что на перехваченном разговоре не его голос. Жена Быковского подтвердила, что ее муж в Севастополе, но дальше говорить с журналистами она отказалась: не брала трубку. При этом оба голоса на записях разговоров совпадают, добавили журналисты.

С начала боев в Украине зафиксированы случаи изнасилования женщин и детей. По данным Людмилы Денисовой, уполномоченной по правам человека в Украине, задокументированы случаи насилия над 14-летней девочкой, 11-летним мальчиком. Пострадавшие были в Буче, селе Малая Рогань, Ирпене, Херсоне и других городах. Human Rights Watch сообщал о случаях сексуального насилия в Мариуполе и Черниговской области. 

Исполнительный директор структуры "ООН-женщины" Сима Бахус выступила 11 апреля в Совете Безопасности ООН и рассказала о своей поездке в Молдову, где она встречалась с беженцами из Украины – преимущественно женщинами и детьми. Она призвала расследовать все случаи изнасилований и сексуального насилия. 

Екатерина Черепаха, президент украинской правозащитной организации "Ла Страда”, сообщила о случаях многократных и групповых изнасилованиях российскими военными. Женщин насиловали в присутствии членов их семей, угрожали убить их самих, их детей или других членов семьи. Она добавила, что таких фактов может быть намного больше: сейчас жертвы не готовы говорить об этом. 


*RFE - признано в России СМИ иностранным агентом

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