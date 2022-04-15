В тюрьме Ульяновской области осужденные объявили голодовку

В городе Димитровград Ульяновской области в ФКУ “Тюрьма” в знак протеста против пыток и унижений заключенные-мусульмане объявили массовую голодовку. Как сообщили в Gulagu.Net, сотрудники ФСИН избили постящихся заключенных, в основном выходцев из Ингушетии и Чечни. Во время обысков 13 апреля они также уничтожили Кораны.

Правозащитники сообщили, что после полученных травм одного из заключенных увезли в городскую больницу для экстренной помощи. После избиений, десятки заключенных вскрыли себе вены и животы, чтобы были задокументированы полученные от избиений травмы и пригласить прокурора и членов ОНК. То же самое сделали в знак солидарности и другие заключенные, не мусульмане. В “Интерфаксе” сообщили о “порезах предплечий обломками пуговиц” у 30 заключенных.

На 14 апреля голодовку объявили около 100 человек. По данным “Интерфакса” – всего 12 человек. Среди комментариев при избиении, сообщают правозащитники со слов очевидцев, были крики в адрес уроженцев Кавказа: “Поехали на Украину и думаете что Вы стали защитниками России?”.

Заключенные настаивают, что издевательства и оскорбления были по национальному и религиозному признаку. В УФСИН “Интерфаксу” заявили, что заключенные, “являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, выразили протест проведению режимных мероприятий, соблюдению требований отбывания наказания и предприняли акцию демонстративно-шантажного характера”.

В Gulagu.Net призвали провести проверку произошедшего, изъять видеоархив и организовать расследование, чтобы наказать виновных сотрудников ФСИН. По данным ФСИН, заключенные повредили систему видеонаблюдения в камерах.