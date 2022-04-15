Reuters: ночью произошли обстрелы Киева

В ночь на пятницу в Киеве произошли мощные взрывы, сообщает Reuters. Они были одними из самых значительных с того времени, как российские войска покинули Киевскую область. Боевые действия велись и на востоке страны.

Сообщений об ущербе от обстрелов в Киеве не поступало. Также нет данных о возможных пострадавших в Херсоне, Харькове и Ивано-Франковске. Бои велись также у населенных пунктов Попасная и Рубежное, расположенных севернее Мариуполя.

Эксперты Reuters считают, что какой бы ни была причина потери крейсера “Москва”, это серьезно скажется на ходе боевых действий, это неудача для российского флота. Россия заявила, что на судне начался пожар, а потом сдетонировали боеприпасы. Украина сообщала о том, что крейсер поразили ракетами “Нептун”.

“Москва” обеспечивала высадку десанта в приморских районах Украины, обстреливала населенные пункты с моря, имела значение в битве за Мариуполь. Считалось, что Россия планирует захватить этот город для организации сухопутного пути в “присоединенный” в 2014 году Крым.

Минобороны России 13 апреля угрожало ударами по Киеву, если не прекратятся нападения Украины на российские населенные пункты. Вчера, 14 апреля, взрывы были в нескольких поселках в Брянской и Белгородской области. Украина не признала обвинения в обстрелах.