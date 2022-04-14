50 день боев: главное

Об обстрелах со стороны Украины сообщили сегодня власти Брянской и Белгородской области.

В Брянской области 13 апреля обстрелян погранпункт “Новые Юрковичи”. Погибших и пострадавших нет. Сегодня о двух ударах сообщили в селе Климово. По данным СК, украинские военные на двух вертолетах с тяжелым вооружением атаковали дома в селе. Пострадало семь человек, среди которых беременная женщина и ребенок. Повреждены шесть домов. Заведено уголовное дело.

В Белгородской области пострадавших нет. Обстрел велся, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, по селу Сподарюшино. Жителей эвакуировали из этого села и соседнего Безымено.

Украинская сторона назвала эти заявления “спецоперацией по нагнетанию антиукраинской истерии”.

Ранее в шести регионах, граничащих с Украиной, ввели “желтый” уровень террористической опасности.

Вчера вечером Минобороны России заявило, что в случае продолжения атак на населенные пункты, вооруженные силы будут наносить удары по “центрам принятия решений”, в том числе и по Киеву.

На ракетном крейсере “Москва”, базирующемся в Черном море, произошел пожар, а потом сдетонировал боеприпас – заявили в Минобороны. Украинская сторона сообщила о ракетном ударе по крейсеру.

“Москва” – второй крупный российский корабль на украинском направлении. Ранее ВСУ заявляли об уничтожении десантного корабля “Орск” в Азовском море. Россия активно использует флот для нападения на Мариуполь.

ООН сообщила о гибели 1 932 мирных жителей. Еще 2 589 человек ранены. Среди погибших 157 детей. Из-за отсутствия доступа к территориям, где ведутся бои, ООН предполагает, что реальные цифры могут быть больше.

Потери российских военнослужащих в Украине начались в первые часы после начала так называемой “спецоперации”. Но Минобороны сообщало 25 марта, что потерь нет. От сообщения о смерти до похорон у родственников российских солдат уходит в среднем две недели. Некоторые смогли попрощаться с погибшими родственниками только через 40-48 дней.

На главного редактора из Хакасии возбудили уголовное дело о фейках про российские вооруженные силы. В тексте об отказавшихся ехать в Украину омоновцах писал о плохом снабжении армии, убитых и раненых. Сейчас обвиняемый находится в ИВС, меру пресечения Абаканский городской суд изберет ему завтра.

Вчера уголовное дело завели на художницу из Санкт-Петербурга Александру Скочиленко. Она вставляла данные о ходе боев в Украине вместо ценников в магазине.

По данным адвоката Павла Чикова, на 7 апреля в России было возбуждено 21 уголовное дело о “фейках” в Томске, Кемерово, Ялте, Москве, Алуште, Смоленске, Омске, Санкт-Петербурге, Пензе, Кирове, Новосибирске, Новокубанске, Ингушетии, Магасе, Петрозаводске и Копейске. Обвиняемые – блогеры, журналисты, активисты, депутаты. Есть даже сотрудник МЧС, учителя, пенсионеры и школьник.

Максимальное наказание по новой статье – 10 лет лишения свободы.