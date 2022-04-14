Об обстреле со стороны Украины заявили в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле села Сподарюшино. Огонь, по его данным, вели из Украины.

Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет. Для безопасности жителей вывезли из сел Безымено и Сподарюшино. Оба села сейчас находятся под дополнительной охраной, в том числе силами сотрудников ДНД и казаков.

Ранее об обстрелах со стороны Украины заявили в Брянской области: там минометный огонь вели по погранзаставе “Новые Юрковичи” 13 апреля. Сегодня были два попадания в селе Климово. Пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок.

СК возбудил уголовное дело об обстреле поселка Климово Брянской области. По данным СК украинские военные “вступили между собой в преступный сговор в целях воздействия на принятие органами власти РФ решения о прекращении проведения специальной военной операции”. Они на двух вертолетах с тяжелым вооружением произвели не менее шести авиаударов по жилым домам.

Как сообщает ВВС, украинский центр противодействия дезинформации назвал эти сообщения “спецоперацией по нагнетанию антиукраинской истерии”.

В Брянской и Белгородской областях с 11 апреля введен желтый уровень террористической опасности. Ранее сообщалось об обстрелах пограничников в Курской области, авианалете и неопознанных снарядах в Белгородской области. Conflict Intelligence Team заявляли, что как минимум снаряды прилетали из России. Украина также не признала нападения.

Российское Минобороны вчера заявило, что есть Украина будет обстреливать российские приграничные населенные пункты, то Россия нанесет удар в том числе по Киеву.