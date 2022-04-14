“Агентство”: потери появились в первые часы боев в Украине

Репортеры “Агентства” изучили официальные сообщения о погибших в Украине российских военных. Они взяли во внимание опубликованные сведения с датами гибели военнослужащих. Несмотря на то, что сообщения о погибших начали появляться в региональных СМИ в первые часы вторжения, Минобороны признало потери впервые только 27 февраля.

Всего удалось найти 1090 публичных сообщений о погибших до 12 апреля. Чаще всего сообщали о потерях региональные СМИ и паблики местных администраций. В некоторых случаях удалось установить имена погибших по репортажам с похорон.

Точные даты гибели указаны всего в трети публикаций. Из них видно, что только за первые три дня боев Россия потеряла 38 человек. С 28 февраля по 6 марта погибших было почти вдвое больше: 73 человека. За период с 7 по 13 марта – 79 человек. После этого число потерь начало снижаться.

При высадке десанта в аэропорту Гостомель Минобороны 25 февраля сообщало об удачной операции и о том, что потери с российской стороны нет. При этом первые сообщение появились уже в первые часы после нападения, судя по публикация региональных СМИ и пабликов районных властей.

До похорон у родственников военнослужащих уходит около 15 дней. На это указывают 83 сообщения с датами гибели и прощания. В некоторых случаях разница составляла больше месяца, а в одном случае – 48 дней.

Военнослужащий из Оренбурга Амир Шайкенов погиб в Буче 27 февраля. Его брат рассказал, что похоронить его удалось только через 40 дней – 8 апреля.

Полученные данные, по заключению “Агентства”, косвенно подтверждают, что основные потери пришлись на первые недели вторжения. Информация в СМИ появлялась в среднем через две недели после смерти солдат. Пик сообщений пришелся на четвертую и пятую недели – подтверждено 232 и 234 сообщения. После количество стало снижаться до 185 и 142 в шестую и седьмую недели.

Журналисты объясняют, что со второй половины марта было прекращено активное наступление и войска сосредоточились на защите позиций. Отступление из Киевской и Черниговской областей началось 30 марта.

Военные эксперты считают, что потери России к первой половине марта составляли до 15 тысяч человек. В Минобороны последний раз рассказали о потерях Российской армии 25 марта. По официальным данным погиб 1351 российский военнослужащий.