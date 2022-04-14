Суд заменил условное наказание на реальное Любови Соболь

Симоновский районный суд Москвы заменил Любови Соболь условное наказание на реальное, сообщает Forbes. Приговор в 1,5 года условного срока по “санитарному” делу вынесли 3 августа 2021 года. Теперь она сторонница Навального должны будет провести в колонии 5 месяцев и 26 дней.

Любовь Соболь после вынесения приговора, пока он еще не вступил в законную силу, уехала из России. Осенью ее объявили в розыск. О замене условного срока на реальный ходатайствовала ФСИН.

Обвинение на суде настаивало, что политик подстрекала к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. “Санитарное дело появилось после акций протеста в поддержку Навального 23 января 2021 года. До вынесения приговора на Соболь наложили ограничения: запрет на посещение массовых мероприятий и выезд из Москвы. Покидать жилье ей нельзя было с 22 часов до шести утра. Отмечаться в инспекции она должна была трижды в месяц.

В декабре 2021 года Симоновский районный суд заменил условные исправительные работы на год реальных по делу — о незаконном проникновении в чужую квартиру.

Сторонников Навального Росфинмониторинг внес в список лиц, причастных к экстремистской деятельности.