В Брянской области сообщают об обстрелах

ТАСС со ссылкой на ФСБ сообщило о минометном обстреле погранпункта “Новые Юрковичи” в Брянской области с украинской стороны.

Кадры из погранпункта показал опубликовали “Новости Брянска”. По их информации, обстрел был 13 апреля и продолжался около 40 минут, под огонь попали автомобили с беженцами, которые направлялись в Россию. Пострадавших нет, две машины повреждено. В авто, по его данным, ехало 30 человек.

Местные жители также сообщают о трех ударах по поселку Климово. ТАСС добавляет, что в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) зафиксировали два прилета снарядов. По словам жителей было два выстрела. Пострадало семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок.

В Брянской области с 11 апреля введен желтый уровень террористической опасности. Следственный комитет России начал расследование нападений Украины на приграничные районы.

Украинская сторона не признает атак на российские населенные пункты. Ранее сообщалось об обстрелах пограничников в Курской области, авианалете и неопознанных снарядах в Белгородской области. Conflict Intelligence Team заявляли, что как минимум снаряды прилетали из России.

Российское Минобороны вчера заявило, что есть Украина будет обстреливать российские приграничные населенные пункты, то Россия нанесет удар в том числе по Киеву.