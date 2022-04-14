RFE*: в Украине арестован однопартиец Медведчука за пророссийскую деятельность

RFE* со ссылкой на Государственное бюро расследований в Украине сообщило о задержании главы фракции партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” в горсовете Мариуполя. Он обвиняется в “осуществлении антиукраинской информационной кампании в поддержку страны-агрессора”. Украинская сторона называет задержанного бывшим супругом российского прокурора Крыма Натальи Поклонской.

В сообщении госбюро говорится, что задержанный стал рупором Кремля на Востоке страны, выступал за восстановление экономических связей. Накануне вторжения на своей странице в Facebook он разместил призывы к свержению действующей власти в Украине. Сотрудничество со страной-агрессором, добавили в Украине, попадает под ч. 6 ст. 111-1 УК Украины.

Обвиняемого нашли в Одессе на съемной квартире, где он скрылся из Мариуполя. После проверки на полиграфе выяснилось, что он мог содействовать российским интересам.

Имя обвиняемого не называется, но украинские СМИ считают, что речь идет о Владимире Клименко. О том, что Поклонская могла быть замужем за Клименко, сообщали российские СМИ.

О задержании Виктора Медведчука сообщили 12 апреля, на следующий день президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять “кума Путина” на украинских военнопленных, но в Кремле отказались.

*RFE/RL признана в России СМИ иностранным агентом.