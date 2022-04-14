Уголовное дело о “фейках” возбудили на главного редактора из Хакасии

Журналиста, главного редактора газеты “Новый фокус” в Абакане Михаила Афанасьева обвиняют в распространении фейков о российской армии (п.а ч.2 ст.207.3 УК РФ). Он опубликовал материал об отказе сотрудников хакасского ОМОНа участвовать операции в Украине, сообщает правозащитный проект “Сетевые свободы”.

Сейчас журналист под стражей в ИВС, меру пресечения ему изберут позже. Следствие планирует ходатайствовать о заключении его под стражу. Дома у Афанасьева прошел обыск.

Центр защиты прав СМИ уточняет, что в публикации об отказе ехать в Украину омоновцев были сведения о количестве убитых, раненых и пропавших без вести военных. В ней же была “недостоверная информация” о плохом обеспечении российских войск.

Вчера в Санкт-Петербурге суд заключил под стражу художницу Александру Скочиленко по уголовному делу о "фейках". Она заменяла в магазине ценники на данные о боях в Украине.