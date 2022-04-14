Минобороны России подтвердило пожар на ракетном крейсере “Москва”

В российском Минобороны сообщили, что на базировавшемся в Черном море крейсере “Москва” произошел пожар, после чего сдетонировал боеприпас. Экипаж эвакуировали. Украина заявила, то нанесла удары по судну ракетами “Нептун”, сообщает Reuters.

“Москва” – второй крупный российский корабль на украинском направлении. Ранее ВСУ заявляли об уничтожении десантного корабля “Орск” в Азовском море. Россия активно использует флот для нападения на Мариуполь.

Вчера Минобороны заявило, что больше тысячи украинских военных сдались в плен при попытке прорваться в Мариуполь, а город теперь под контролем России. Украина эти заявления опровергла.

Мариуполь находится в осаде с конца февраля. Точных данных о погибших мирных жителях нет, но глава города Вадим Бойченко заявлял, что их может быть 20000. Гуманитарные коридоры и международные миссии не могут попасть в город из-за постоянных обстрелов. Мирные жители лишены воды, пищи, медикаментов, газа и электричества. Из-за небезопасных путей из города они также лишены возможности выехать из города на своих автомобилях.

Украина обвиняла в насильственном вывозе мирных жителей из города в Россию. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что такого не было. При этом в Минобороны заявляли, что в Россию из Мариуполя вывезли более 130000 человек.

Городские власти заявляли о 33 000 насильно вывезенных мариупольцах. Российские военные доставили в город мобильные крематории, в которых сжигают тела погибших. Гуманитарные миссии, считают власти, российские военные не пускали в город, чтобы скрыть катастрофу.

ОБСЕ признало в своем докладе, что российские войска совершали военные преступления. В частности те, кто отдал приказ атаковать роддом, детскую больницу и драмтеатр в Мариуполе – военные преступники. Россия называет обстрел роддома и драмтеатра постановкой и фейком.

Фото: Maxar/Reuters