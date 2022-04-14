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#Новости

ООН: 1 932 мирных жителя погибли в Украине

14.04.2022

Ранено еще 2 589 человек

В ООН 13 апреля сообщили о потерях среди мирного населения в Украине. Среди погибших 485 мужчин, 313 женщин, 31 девочка и 54 мальчика. У 72 погибших детей и 977 взрослых установить пол пока не удалось.

Ранено 297 мужчин, 222 женщины, 52 девочки и 52 мальчика. У 146 детей и 1820 взрослых пол пока неизвестен.

Мирные жители погибли в основном от применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения. Фактические цифры могут быть значительно выше, поскольку информация из районов с интенсивными боевыми действиями пока не подтверждена. 

В ООН нет данных о жертвах в Мариуполе, Изюме, Попасной, Бородянке. Из этих территорий приходили сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.



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