49 день боев: главное

Эксперты ОБСЕ, которые несколько недель работали в Украине, представили итоговый доклад. В нем указано, что некоторые выводы могут быть предварительными, поскольку не всегда есть возможность попасть в оккупированные территории. Но эти выводы можно использовать в том числе в трибуналах.

Военные преступления были с обеих сторон конфликта. Но со стороны российской армии гораздо больший их масштаб. Эксперты признали военными преступлениями, нарушениями прав человека и ведения войны казни мирных жителей, использование неизбирательного оружия атаки на роддом и драмтеатр в Мариуполе.

Большая часть рассматриваемых фактов в России называют фейками и постановкой. ОБСЕ информировали российскую сторону о начале миссии, но там сослались на официальные брифинги.

Российское посольство в США отвергло обвинения в использовании химического оружия. Независимые эксперты также не смогли проверить утверждения украинских властей. В посольстве аргументировали это тем, что в России все запасы химоружия уничтожены с 2017 года. Все обвинения назвали “дезинформацией”.

Британская разведка сообщила, что все стороны готовятся к боям на Донбассе. Руководить российскими войсками назначен служивший в Сирии генерал Александр Дворников. Это должно сделать российское командование армией эффективнее. В Maxar зафиксировали на спутниковых снимках колонну российской техники, которая находится в Белгородской области всего в нескольких десятках от украинской границы.

В Мариуполе, по данным Минобороны России, сдались более тысячи украинских военнослужащих. В Украине сообщили, что эта же бригада успешно добралась до украинских сил и укрепила оборону города.

Задержанного в Украине Виктора Медведчука – кума Путина – российская сторона отказалась обменивать. По словам Пескова, он не гражданин России и не участник так называемой “спецоперации”.

Бывший менеджер “Аэрофлота” Андрей Панов высказался против боев в Украине и призвал коллег из бизнеса “саботировать военные действия” любым способом. Это может быть выход на пенсию, затягивание сделок, недопуск сотрудников на провластные митинги и объяснение им ситуации – не транслирование пропаганды.

После того, как его обращение опубликовали в Financial Times, в “Аэрофлоте”, в отделе который возглавлял Андрей Панов, прошли обыски.