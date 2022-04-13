ОБСЕ подтвердила военные преступления России в Украине

ОБСЕ подготовила доклад о военных преступлениях в Украине. Трое экспертов организации работали в местах боев три недели.

Целью миссии было установить факты с нарушением международного и гуманитарного права, возможные случаи военных преступлений, неизбирательные нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Этот доклад может быть представлен в судах или трибуналах.

Россия была проинформирована о начале работы экспертов ОБСЕ, но участвовать в работе отказалась, ссылаясь на брифинги официальных лиц. Это, отмечается в докладе, сделало невозможным представление российской позиции по всем установленным фактам.

Российские войска нарушали международные гуманитарные правовые нормы военной оккупации. В частности, в Мариуполе и Изюме люди во время оккупации оставались даже без достаточного количества пищи, без газа и электричества. Но организовать и обеспечить безопасность гуманитарных коридоров стороны не смогли.

ОБСЕ подтвердила казни гражданских лиц, которые нельзя обосновать не избирательным попаданием боеприпасов. Они шли пешком или не велосипедах, в собственных автомобилях или пытались выехать на поездах. Это военные преступления.

Использование не управляемой артиллерии Россией назвали “бесспорным и хорошо документированным” фактом. Подтверждено несколько фактов неприемлемых методов ведения войны. Известно, что российские войска использовали как прикрытие военных целей эмблему красного креста, украинский флаг, белый флаг, гражданских лиц. Подтвержден случай использования якобы эвакуационного транспорта для детей для перевозки боеприпасов.

Атаку на роддом, детскую больницу и драмтеатр в Мариуполе, которые Россия называет фейком и постановкой, эксперты миссии определили как военные преступления. Гражданские лица перед нападением не были извещены, им не дали времени на эвакуацию.

В основном нарушения самых базовых прав человека зафиксированы на территориях подконтрольных ЛДНР или российской армии. От этого страдали в основном пожилые люди, женщины и дети.

Украину в ОБСЕ осудили за распространение оружия среди гражданского населения, убийство пленных российских солдат и создание канала “Ищи своих”, где публикуются видео с пленными, фотографии неопознанных погибших российских солдат. Так пленные могли стать объектом любопытства, что запрещено международным правом.

Утверждения о том, что нападения на гражданские объекты, другие подтвержденные военные преступления и нарушения международных правовых норм совершила Украина, а не Россия, эксперты не могут подтвердить.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko