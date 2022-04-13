Reuters: Россия отклонила предложения об обмене Медведчука

Виктора Медведчука задержали при попытке выехать из страны. Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять его на украинских военных. Но в Кремле отклонили предложение, пишет Reuters.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что тем, кто высказывает такие предложение “нужно быть начеку”, чтобы они не стали “теми, кого собираются обменять”. Дмитрий Песков заявил, что у Медведчука не было закулисных отношений в Россией. За его судьбой будут следить, но он не участник так называемой “спецоперации”.

Виктор Медведчук – лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвиняется в Украине в госизмене. Он находился под домашним арестом, но с началом боев под Киевом сбежал. Медведчука называют кумом Путина, поскольку президент России – крестный его дочерей. Уголовное дело против Медведчука назвали в РФ политически мотивированным.