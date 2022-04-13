ОБСЕ: Беларусь не участвует в украинском конфликте

Белорусская служба Радио Свобода* ознакомилась с отчетом ОБСЕ. Аналитики выяснили, что Беларусь не является стороной вооруженного конфликта с 1 апреля 2022 года.

Российско-украинский конфликт регулируется международным гуманитарным правом: четырьмя Женевскими конвенциями и Дополнительным протоколом 1. Обе стороны подписали эти документы. Согласно резолюции Генассамблеи ООН, по мнению Украины, предоставление территории государства для переброски российских войск в Украину приравнивается к акту агрессии.

Но эксперты ОБСЕ сделали вывод, что несмотря на это Беларусь не является стороной международного вооруженного конфликта с 1 апреля. Это будет до тех пор, пока солдаты, представляющие страну, не совершают акты насилия или других действий, которые являются прямым участием в боевых.

Украина также указывает, что несколько фактов указывают на участие белорусских военных. Российские танки и тяжелая техника перебрасывалась через юго-запад Беларуси. Из Могилевской области велись ракетные обстрелы. А в Мозыре дислоцировались российские войска. Есть отдельные факты участия в нападениях на украинские города.

* Радио Свобода признана Минюстом СМИ иностранным агентом