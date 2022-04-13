Российское посольство в США отвергло обвинения в применении химоружия

Во вторник украинская сторона заявила о применении российскими войсками в Мариуполе химического оружия против военных и мирного населения. Российское посольство в США назвало все подобные утверждения дезинформацией.

В посольстве отметили, что заявления о применении химического оружия, которое якобы было обусловлено неудачами в боях в Украине, не подкреплено доказательствами. При этом у России нет боевых отравляющих веществ: все запасы были уничтожены в 2017 году. США в посольстве напомнили о необходимости уничтожения запасов химического оружия, которые до сих пор остаются у страны.

Как пишет The Guardian, сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Эстонии. Он заявил, что Россия использовала фосфорные бомбы. Он также обвинил Москву в применении тактики террора против мирных жителей. Зеленский также заявил, что сейчас невозможно сделать 100% выводы об использовании в Мариуполе химоружия.