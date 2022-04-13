Минобороны: в Мариуполе в плен сдались украинские военные

Сегодня Минобороны России заявило о том, что в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил что 36 бригада не разбита и соединилась с “Азовом”* для обороны Мариуполя.

По сведениям российской стороны в плен военные сдались в районе металлургического комбината «имени Ильича» после наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции ДНР. Всего в плену оказались 1026 военных, из них 162 офицера. Раненым на месте оказали помощь и доставили в больницу Мариуполя.

Арестович сообщил, что подразделения 36 бригады морской пехоты после сложного маневра прорвались на соединение с полком “Азов”. Совместно защитники города укрепили позиции.

*”Азов” запрещенная в России организация