ВВС: Байден назвал уничтожение украинцев геноцидом

Президент США Джо Байден впервые использовал при описании ситуации в Украине термин “геноцид”, пишет ВВС. Ранее он охарактеризовывал действия России только как военные преступления.

Геноцидом президент США назвал уничтожение украинцев. В своем выступлении в Айове, представляя новые регуляторные правила, он сказал, что геноцид, осуществляемый диктатором в другой стране, не должен бить по их кошельку.

Журналистам Байден пояснил, что становится все яснее, что Путин пытается “стереть с лица земли саму идею бытия украинцем”. К таким выводам его привели свидетельства военных преступлений и гибели мирных жителей в украинских городах, но точную юридическую квалификацию должны давать юристы.