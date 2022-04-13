Зеленский предложил обменять на украинских военнопленных Медведчука

В ночь на 13 апреля в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что задержан Виктор Медведчук, глава политсовета партии “Оппозиционная платформа — За жизнь”. Он предложил обменять его на “парней и девушек в русском плену”, пишут “Ведомости”.

Медведчука задержали при попытке покинуть Украину. Ему в мае 2021 года предъявили обвинение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Депутат Рады Украины скрывался 48 дней, в начале боев в Украине он смог скрыться из-под домашнего ареста.

Фотографию задержанного Медведчука опубликовал в своем Telegram-канале Зеленский. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, необходимо проверить, насколько оно соответствует действительности. Информацию о задержании подтвердил ТАСС собственный источник в партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”.