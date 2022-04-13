Британская разведка: руководить войсками в Украине будет служивший в Сирии генерал

Минобороны Великобритании опубликовало новые данные разведки. Спецслужбы объяснили неудачи российских войск в Украине неспособностью слаженно и координировать военные действия.

Дворников, в разные годы командовавший Восточным и Центральным военными округами, а в 2015-2016 годах – войсками в Сирии, должен централизовать командование и управление.

Россия усиливает наступление на Донбасс. Выбор Дворникова, по мнению спецслужб, демонстрирует как решительное украинское сопротивление и неэффективное довоенное планирование вынудили Москву пересмотреть свои планы в операции.