48 день боев: главное

- В ночь на 12 апреля украинская сторона сообщила об использовании химического оружия в Мариуполе против военных и гражданских. Сообщения об этом оперативно решили проверить Великобритания и США. Пока подтверждений использования подобного арсенала нет.
- Британская разведка сообщает о переброске российских войск из Беларуси в восточную часть Украины. Бои идут от Харькова до Херсона. По мнению экспертов, российские войска планируют занять дугу по восточной части страны, чтобы обеспечить сухопутный выход в Крым.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил о 10000 погибших в городе. При этом сам он за его пределами на подконтрольной Украине территории. Его источники в городе говорят о том, что Россия начала применять мобильные крематории. В них якобы сжигают тела погибших мирных жителей. Бойченко также предположил, что российские силы могли не пускать в Мариуполь гуманитарные миссии для того, чтобы скрыть бойню.
- Россия могла использовать в Украине контрабандное оружие из Ирака. Об этом источники сообщили The Guardian. Страна нуждается в ракетах, рпг, пусковых установках и другом оружии.
- Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила что из Украины не вывозили против воли людей. Число беженцев на территории страны она оценила в 500 тысяч человек.
- В пяти регионах России и в Крыму ввели «жёлтый» режим повышенной террористической опасности. Местные власти сообщают, что на обычной жизни граждан это не отразится, но в нескольких районах усилят патрули улиц, жителям не рекомендуется посещать массовые мероприятия. Действовать такие правила будут 15 дней.
- Путин встретился с Лукашенко в Амурской области на космодроме Восточный. Стороны обсудили будущее сотрудничество. По поводу боев в Украине Путин сказал, что жить была необходимость, убийства мирных жителей он назвал фейком. Лукашенко же передал ему документы, которые подтвердили «постановку». Вся операция на Украине идёт по плану, по мнению Путина, и продлится пока не будут выполнены цели российских войск.