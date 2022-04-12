The Guardian: Россия использует контрабандное оружие против Украины

Информацию о поставках изданию передали иракские ополченцы, поддерживаемые Ираном, и сотрудники спецслужб. В Россию поставлялись РПГ, противотанковые ракеты, ракетные пусковые установки. Источник, организовавший транспортировку, сообщил, что иранский ракетный комплекс Бавар 373, аналогичный российскому С-300, также был передан Москве.





Использование нелегальных каналов поставки оружия, считают источники издания, может повлиять на стратегию Москвы. Помимо оружия, Россия вынуждена полагаться на Иран из-за ужесточившихся санкций. Все это сильно повлияет на объем и направления торговли оружием.





Одна из поставок состоялась 26 марта. Источники сообщили, что РПГ и противотанковые ракеты были доставлены в Иран через контрольно-пропускной пункт в Саламе. Оттуда иранские военные доставили их в Россию морем. В Иран из Ирака 1 апреля поступили два бразильских ракетных пусковых комплекса. Как раз в эти сроки три грузовых судна, способных перевозить такие грузы – два под российским флагом, а один – под иранским, пересекли Каспийское море из иранского порта Бандар-Анзали в Астрахань.





Участвующие в контрабанде иракские наемники считают приемлемым, то, что против США. И сейчас оружие им не нужно, поэтому им все равно, куда оно пойдет. Россия требует у них больше ракет.





Для Ирана ослабление Путина, особенно в Сирии, будет иметь огромные последствия. Координация и воздушная поддержка российских войск в Сирии не дает развиваться конфликту с Израилем.



Фото:Reuters

