Кара-Мурза получил 15 суток ареста за “изменение траектории движения”

В Хамовническом суде Москвы состоялось заседание по делу Владимира Кара-Мурзы. Вчера его задержали возле дома, ночь он провел в ОВД “Хамовники”. Его адвокат Вадим Прохоров сообщил, что судья назначила ему наказание в 15 суток ареста.

Неповиновение сотрудникам полиции (КоАП ст.19.3) в рапорте обосновали “изменением траектории движения” политика, после того как он увидел сотрудников полиции. “При виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться”, – указали в рапорте. После политик отказался предоставить полицейским свои документы и проследовать в служебную машину.

“Это было бы смешно, если бы не было так грустно! В современной путинской России достаточно “изменить траекторию движения” во дворе собственного дома – чтобы присесть на 15 суток. И это - если верить сведениям из протокола. На самом деле Володю уже ждали во дворе дома в припаркованном заранее полицейском автобусе и при выходе из машины незамедлительно задержали”, – сказал Вадим Прохоров.

Дело рассматривала федеральный судья Диана Мищенко. С начала судебного заседания она отклонила ходатайства о вызове и допросе свидетелей-полицейских. Защита заявила отвод судьи, но его она также отклонила. Защита будет обжаловать решение суда.