Путин: необходимо работать на строительство Союзного государства

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились сегодня на площадке космодрома Восточный в Амурской области. Путин заверил, что скоро Беларусь начнет участвовать в космической программе России, а на крупных стройках очень ждут белорусских строителей. И вместе стороны начнут действовать для строительства Союзного государства.

Как сообщает агентство БелТА, Лукашенко отметил, что Беларусь “в отличие от некоторых республик сохранила единство” с Россией. И его намерены укреплять. Он также поддержал предложение Путина наладить сотрудничество в сфере технологического туризма.

Путин в ходе переговоров заявил о будущем участии в создании “нового спутника высокоточного зондирования Земли”, работы по плазменным двигателям. Это пойдет на пользу развитию экономик и высоких технологий в России и Беларуси.

Для строительства Союзного государства, несмотря на санкции, у России и Беларуси развиваются торговые отношения, заметил Путин. А благодаря внешнему давлению, считает президент, открываются дополнительные возможности для развития в высокотехнологичных отраслях, космосе, сельском хозяйстве, машиностроении. Также он отметил сотрудничество в сфере энергетики: это и нефть, и газ, и атомная энергия.

Ранее на пресс-конференции Путин заявил, что у России в Украине благородные цели. Бои несут трагедию, но России не оставили выбора, необходима была защита. Сама спецоперация идет по плану. Санкции, по словам Путина, российская экономика перенесет.

По поводу убийства мирных жителей в Буче и Лукашенко и Путин решили, что это фейк. Более того, Путин заявил, что Лукашенко передал документы, доказывающие провокацию англичан.