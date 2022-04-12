РЖД и “Алроса” не смогли рассчитаться по еврооблигациям

Впервые после введения санкций две российские компании объявили о дефолте. РЖД не смогла рассчитаться по одному из выпусков евробондов, пишет 11 апреля Bloomberg. “Алроса” не смогла выплатить купон по долларовым еврооблигациям, сообщает The Bell*.

У “Алросы” не оказалось технической возможности для выплат. Компания попала под блокирующие санкции США 7 апреля. Купон, который требовалось оплатить, был с погашением в 2024 году (11,6 млн долларов).

РЖД не смогла выплатить “зеленые” евробонды на 250 млн швейцарских франков, выпущенных в 2020 году. Компания не смогла провести оплату с 14 марта.

Это первой в России решение о дефолте российских компаний пусть и по одному выпуску облигаций. После него начинает действовать механизм кредитно-дефолтных свопов (CDS), и инвесторам предстоит увидеть, сколько именно по ним заплатят, отмечает агентство.

Россия также находится под угрозой дефолта. С 4 апреля США заморозило валютные резервы страны. До этой даты, несмотря на то, что счета также были заморожены, Россия могла выплачивать этими средствами госдолг. При неуплате обязательств в валюте Россию может ждать автоматический дефолт уже 4 мая.

*The Bell признано в России СМИ иностранным агентом