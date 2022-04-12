Москалькова: насильственного вывоза украинцев в Россию не было

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что насильственного перемещения беженцев из Украины и ЛДНР в Россию не было. Всем, кто находится сейчас в стране, разъясняют, что они могут выехать в любой момент.

По информации “Интерфакса”, заявление она сделала на совещании членов Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ) и регионального офиса ООН по правам человека в Европе.

По ее данным, сейчас в России около 500 тысяч беженцев из Украины, около 20 тысяч расположились в пунктах временного размещения. По заверениям омбудсмена, в них гражданам предоставляются все необходимые условия. Всего оборудовали 68 ПВР в 18 регионах России. Она отметила, что для работы с беженцами планируется создать представительства ДНР и ЛНР в России, а также необходим международный банк данных с информацией о беженцах, с помощью которого люди смогли бы найти родных и близких.

МВД сообщало о том, что 18 тысячам из них в ускоренном порядке выдали российские паспорта.

Власти Украины полагают, что в Россию граждане страны вывозились насильно. Только из Мариуполя в таком порядке вывезли около 33 000 человек. Общее число отправленных против воли в Россию украинцев https://newtimes.ru/articles/detail/211220/ в 300 тысяч человек.