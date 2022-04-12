В пяти регионах России ввели желтый уровень террористической опасности

В России в граничащих с Украиной регионах ввели желтый уровень террористической опасности. С 11 апреля здесь усилят работу правоохранительных органов, жителей призывают быть бдительными.

Особые меры введены в нескольких районах Брянской, Воронежской, Курской и Белгородской областях и Краснодарском крае. Такой режим установлен и в Крыму. Не стали усилять меры предосторожности в Ростовской области.

В правительстве Брянской области сообщают, что действовать антитеррористический режим будет 15 суток до 25 апреля 2022 года. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рекомендовали жителям избегать общественных мест. Глава Воронежской области Александр Гусев заметил, что ограничений в повседневной жизни для граждан не будет.

По российской шкале террористическая угроза варьируется от “синего” уровня опасности (повышенная угроза) до “красного” (критическая). “Желтый” означает высокую угрозу.