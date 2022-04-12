Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный

Сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Амурской области на космодроме Восточный. Они ознакомились с ходом строительства, пообщались с космонавтами и сотрудниками космодрома, обсудили планы по российско-белорусской космической программе.

Как сообщает агентство БелТА, Беларусь готова направить в ближайшее время сюда своих строителей. Специалисты смогут участвовать и в развитии космической программы. Во время переговоров поднимут вопросы

ТАСС пишет, что во время визита Путин высказался о боях в Украине. По его словам, нет сонений, что российские войска достигнут поставленных целей. Цели “спецоперации” “благородные”: денацификация и демилитаризация Украины, прекращение доминирвания США. Российские офицеры, по словам Путина, действуют “мужественно, грамотно, эффективно и результативно”.

После вывода российских войск из Киевской области были обнаружены сотни тел погибших мирных жителей. В Минобороны отрицают обвинения в насилии над мирными жителями. Репортеры и свидетели говорят обратное: убийства совершали российские военные.



