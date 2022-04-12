Франция выслала шестерых российских дипломатов

Агентство Reuters сообщило сегодня о высылке шестерых российских дипломатов из Франции. Их назвали российскими агентами. В заявлении французского МИД говорится о том, что 10 апреля раскрылась тайная операция, которую провели на территории Франции эти люди.

По мнению МИД, сотрудники российских спецслужб выдавали себя за дипломатов. Но служба внутренней разведки пришла к выводу, что они действовали против национальных интересов Франции. Подробности операции не уточняются, но министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин поздравил сотрудников спецслужб.

О причинах высылки сообщили заместителю посла России в Париже. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Россия ответит соответственно.

Всего в апреле 2022 года Франция выслала 35 россиян с дипломатическим статусом.