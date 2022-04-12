Владимир Кара-Мурза смог связаться с адвокатом

Адвокат политика Вадим Прохоров сообщил, что смог связаться со своим подзащитным. Сейчас защитника обещают пустить к Владимиру Кара-Мурзе, задержанному вчера. Ночь он провел в ОВД "Хамовники".

Прохоров сообщил также, что сегодня, скорее всего позднее, состоится заседание Хамовнического районного суда Москвы. Точное время он уточнит позже. Политику грозит до 15 суток ареста, по предварительным данным за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

Вчера, по сообщению Александра Подрабинека, в ОВД защитников не пустили к Владимиру Кара-Мурзе из-за введенного плана “Крепость”.

Как сообщает “Голос Америки”*, Хельсинкская комиссия США призвала освободить российского оппозиционного политика. Ему должен быть предоставлен доступ к адвокату.

Владимир Кара-Мурза дважды был, как он предполагает, отравлен спецслужбами. Последнее время он участвовал в работе Антивоенного комитета, созданного Михаил Ходарковским, Евгением Чичваркиным и Гарри Каспаровым.

*”Голос Америки” признан в России СМИ иностранным агентом