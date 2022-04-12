Nokia, Ericsson и Société Générale уходят с российского рынка

Reuters 11 апреля сообщает о приостановке работы телекоммуникационной компании Ericsson и финансовой группы Société Générale. Сегодня об уходе с российского рынка заявили в Nokia.

Решение в Nokia объяснили боями в Украине, добавив, что Финляндия и Швеция (родные страны Nokia и Ericsson) заявили о планах вступить в НАТО. Это осложняет положение компаний. В нынешней ситуации продолжать работу в России невозможно, заявили в компании. Чтобы вернуться на российский рынок слишком многое должно измениться, добавил генеральный директор Пекка Ландмарк.

Поддержка клиентов после ухода останется, также пока неизвестно, сколько займет процесс выхода. На Nokia работает около двух тысяч рабочих, некоторым смогут предложить работу в других странах. План по созданию базовых станций 4G и 5G осуществлять компания не будет.

Французская финансовая группа Société Générale продаст свой основной актив в России – “Росбанк”. Покупателем станет "Интеррос" Владимира Потанина. Сумма сделки, согласованной правкомиссией, не разглашается, но ее планируют закрыть в ближайшие несколько недель.

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson не стал мотивировать свой уход действиями России в Украине. Но срок приостановки работы пока в компании не определили.