AP: в Мариуполе погибли более 10 000 мирных жителей

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал в интервью Associated Press о положении в городе. По его словам, тела погибших устилают улицы “ковром”. За прошедшие шесть недель погибли более 10 000 мирных жителей, но общее число убитых может превысить 20 000 человек.

По словам Бойченко, который сейчас находится не в городе, мирных жителей убивали российские военные. Пока основные силы войск готовились к нападению на Востоке, в Мариуполе развернулись жестокие бои. Но информация о реальной обстановке в городе сильно ограничивается российскими военными.

Они же блокировали прибытие в город нескольких гуманитарных миссий, которые не могли вывести мирных жителей. Это было сделано, по его мнению, чтобы скрыть бойню в Мариуполе.

Бойченко также заявил, что в город российская сторона доставила мобильные крематории. Часть погибших военные унесли в торговый центр, где есть склады и холодильники. Мобильные крематории прибыли в виде грузовиков, но внутри – печи для сжигания тел. По данным Бойченко, несколько его источников внутри города рассказали ему, как российские войска сжигали тела погибших.

В городе остаются по данным мэра около 120 000 человек. По словам Бойченко, из города освобождают только тех, кто прошел так называемые “фильтрационные” лагеря. У украинцев отбирают паспорта, перевозят на контролируемые российской стороной территории прежде чем отправить в отдаленные регионы России. Тех, кто не прошел “фильтрацию”, отправляют в тюрьмы. По оценкам Бойченко, таким образом вывезли около 33 000 человек.

Минобороны России заявило вчера, что эвакуировано более 130 000 человек, перемещение жителей без их согласия также отрицают.

Аналитики считают, что Россия планирует взять под контроль восточные районы и порт Мариуполь. Так она получит беспрепятственный выход в Крым. Западные военные аналитики считают, что наступление России все больше концентрируется на дуге от Харькова, второго по величине города Украины на севере, до Херсона на юге.

Российские войска с начала апреля обвиняют в убийстве мирных жителей и военных преступлениях. Сотни погибших обнаружили после отхода российской армии из Киевской области. В ночь на 12 апреля Украина заявила о применении российскими военными химического оружия в Мариуполе против гражданских и военных. По сведениям украинского полка, вещество сбросили с помощью беспилотника. Эти сообщения начали проверять Великобритания и США.

Минобороны отрицает все обвинения, называя фото и видео с убитыми гражданскими на улицах городов и в братских могилах постановкой, фейком и провокацией.

Фото: AP Photo/Felipe Dana