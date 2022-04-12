BBC: Великобритания проверяет использование химического оружия в Мариуполе

По сообщению Украинского военного Управления стратегических коммуникаций российские войска применили химическое оружие против украинских военных и мирных жителей в Мариуполе. Информацию проверяют в Великобритании, сообщает 11 апреля BBC.

Украинская сторона не приводит подробностей. Накануне предположительного удара замначальника "управления Народной милиции" самопровозглашенной ДНР выступал на российском телевидении. Он рассказывал о возможности применения средств "химических войск" против украинских защитников Мариуполя.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс после первых сообщений о возможном применении химоружия написала, что его применение было бы "бессердечной эскалацией этого конфликта". Сообщения об этом "срочно проверяются”.

Представитель Пентагона в Вашингтоне заявлял, что пока у них нет подтверждения этой информации. Но ситуацию постоянно отслеживают.

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский не говорил о фактах применения химического оружия. Он призвал Запад сделать все, чтобы Россия его не использовала. Но Зеленский допустил, что химоружие могут применить в Мариуполе.

Фото: Reuters