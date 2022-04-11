47 день боев: главное

Российские войска передислоцировались на восток Украины. Бои идут в Донецкой и Луганской областях. Спецслужбы Британии ожидают, что Россия будет использовать фосфорные боеприпасы: такие уже применялись в Мариуполе. Также российские войска все чаще применяет ракеты неизбирательного действия. Из-за этого число смертей среди мирных жителей может вырасти.

Российское Минобороны заявило, что ежедневно открывает гуманитарные коридоры, в том числе в сторону подконтрольных Украине территорий. Только из Мариуполя, по данным министерства, в Россию вывезли 134 963 человека на восток.

Российская сторона также предупредила о новых готовящихся Украиной и Западом фейках о погибших мирных жителей. Новые “провокации” будут в Раговке, Кремянной и Белогоровке.

Украинская сторона и гуманитарные организации заявляют, что эвакуация небезопасна. Только после взрыва на вокзале Краматорска погибли 57 человек, из которых пятеро детей. Власти заявляют и о гибели мирных жителей под обстрелами в Харьковской области, при попытках выехать в сторону Киевской области. Миссия Красного креста не может попасть в Мариуполь с конца марта. По поводу гибели мирных жителей обвинения в адрес российских войск звучали не только от украинских властей. Подтвердили гибель мирных жителей при российских войсках репортеры The New York Times, а исследователи из CIT выяснили, что ракета по вокзалу в Краматорске не могла прилететь из подконтрольных Украине территорий.

Минобороны России все обвинения отрицает.

DW* сообщает о чистках в рядах ФСБ по требованию Путина. В нее попали офицеры, которые занимались “украинским вопросом”. Бывший руководитель 5-й службы ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа уже отправлен в СИЗО, меры примут в отношении ещё 150 офицеров.

Сегодня в Москве прошла встреча канцлера Австрии Карла Нехаммера и президента России Владимира Путина. Детали встречи не разглашались, заявления после нее для прессы участники также делать не стали. Нехаммер сообщал перед приездом в Москву о том, что планирует обсудить гуманитарный кризис в Украине. Он также подчеркнул, что несмотря на нейтралитет Австрии, страна настаивает на полном прекращении огня и расследовании всех военных преступлений.

Половина территории Украины нуждается в разминировании. Площадь, которую нужно пройти пиротехникам – 300 квадратных километров.

Кадыров призвал наступать по всем городам Украины. По его словам, Мариуполь уже контролируется российскими войсками, а отвод войск от Киева – это не уступки. По его словам, возможно новое наступление на город.

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что если России объявят дефолт, то необходимо идти в суд. Он подчеркнул, что несмотря на “несправедливость” суда в западных странах, Россия будет доказывать, что пыталась выплатить обязательства по госдолгу.

Дефолт прогнозируют из-за заморозки счетов России в американских банках. После введения санкций даже с этих счетов страна могла обслуживать валютный госдолг. После новых ограничений такой возможности нет. Последний платеж Россия выплатила рублями в перерасчете на доллары. Контракт подразумевает выплату в валюте.