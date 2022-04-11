ВВС: половину территории Украины нужно разминировать

В украинской государственной службе по ЧС (ГСЧС) оценили масштабы минирования территории страны. Как пишет ВВС, по предварительным оценкам разминировать в гуманитарных целях нужно 300 тысяч квадратных километров – это почти половина Украины.

Сейчас разминирование проводят в в Ирпенско-Бучанском, Черниговско-Броварском, Нежинском и Тростянецком направлениях. Под обстрелами пиротехники работают в Харьковской и Николаевской областях.

Представитель ГСЧС Олег Бондарь сообщил, что после вывода российских войск осталось много боеприпасов. Разминирование полностью закончили в Ирпене, но остаются частные дома, куда служба спасения не имеет права заходить. Связи с владельцами нет. Чтобы предупредить жильцов, оставляют уведомления: если он вернется домой, то вызовет спасателей. Дом осмотрят и разрешат вернуться в него.

Фото: REUTERS/Mykola Tymchenko