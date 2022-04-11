Amnesty International требует немедленного освобождения Ивана Сафронова

Amnesty International потребовала немедленного освобождения журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в “госизмене”. Правозащитники выпустили доклад по его делу 8 апреля, сейчас он доступен на сайте организации.

Иван Сафронов работал в “Коммерсанте”, “Ведомости”, а потом чуть меньше двух месяцев до ареста проработал советником главы “Роскосмоса” по информационной политике. Обеспокоенность правозащитников вызывают и расплывчатые формулировки таких обвинений и секретность, которую накладывают на все материалы таких дел. Это уже нарушение права на справедливый суд считают в организации.

Из-за секретности дела Amnesty International смогли ознакомиться с теми материалами, которые есть в СМИ, поговорить с несколькими людьми о работе журналиста. Сафронов часто готовил материалы о работе министерств, в том числе военных, о военных конфликтах, писал на общеполитические темы. У него были контакты в военно-промышленном комплексе из-за чего он постоянно проходил проверки контрразведки. Претензий к его репутации не было. Такую же проверку он прошел перед началом работы в “Роскосмосе”, где доступа к гостайне у него не было.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Обвинение настаивало, что он, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. С этого времени он находится под стражей.

Рассмотрение дела по существу началось 4 апреля 2022 года. Сам Сафронов отказывался идти на сделку со следствием. Но в случае признания его вины ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф.

Его адвокатам не дают ознакомиться с доказательствами по делу. СМИ сообщают, что Сафронова подозревают в передаче секретной информации о российском военном сотрудничестве с одним из государств Ближнего Востока чешским спецслужбам в 2017 году, которые якобы завербовали его в 2012 году. Подробностей о переданной информации адвокаты не располагают. При этом на суде не рассматривались документы, содержащие гостайну. Не нашли никаких секретных сведений и при обыске дома у Сафронова и его близких.

Связным со спецслужбами, которым якобы Сафронов передавал секретную информацию, называли Мартина Лариша – журналиста из Чехии. В государственных информагентствах проходила информация о том, что он – работает на спецслужбы. Но ни одного доказательства этому приведено не было. Единственным доказательством в деле, указывающем на работу Лариша в спецслужбах, оказалось заявление сотрудника российской разведки.

Посла оказалось, что Сафронов якобы передал секретную информацию декабре 2015 года политологу Демури Воронину, который затем передал ее сотрудника Цюрихского университета и немецких спецслужб. Речь шла о действий российских вооруженных сил в Сирии. Это, по мнению ФСБ, могло стать наводкой для атак по российским войскам в Сирии. Гонорар за информацию, утверждает российское ФСБ, составил 248 долларов. Воронин также находится под следствие о “госизмене”.

По мнению правозащитников, все дело Сафронова – это очередная криминализация журналистской деятельности в России. В свете последних блокировок независимых изданий, это вызывает озабоченность. Адвокаты Сафронова и сам подзащитный не раз подвергались давлению, нераскрытие доказательств указывает на политическую подоплеку дела. В суде Сафронову так и не дали ноутбук, чтобы он смог доказать: все указанные в суде данные можно найти в открытом доступе.

Фото: AP